Первая жена певца Shaman поделилась подробностями общения с экс-супругом

Первая жена певца Shaman (Ярослав Дронов) Марина Рощупкина рассказала о своем экс-супруге. Об этом сообщает Starhit.

Рощупкина и Дронов развелись 10 лет назад. У них есть общий ребенок – дочь Варвара. Девочка пошла по стопам родителей и тоже увлекается музыкой, а также спортивными бальными танцами. Сейчас она перешла в шестой класс.

Недавно бывшие супруги встретились на концерте в Кремле, однако долго пообщаться у них не вышло. Рощупкина выступала на торжественном мероприятии ко Дню семьи, любви и верности с новой песней «Семья – это сила».

«С Ярославом увиделись за кулисами мельком, он убегал на съемки, пожелали друг другу удачи и творческих успехов!», - сказала она.

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Дронов участвует в жизни дочери, но не так, как хотелось бы. Всему виной загруженный рабочий график, однако Shaman поддерживает бывшую жену и дочь во всем, сохраняя человеческие отношения.