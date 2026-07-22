Российский актер и телеведущий Михаил Галустян тайно женился на визажистке Лилии Киосе, с которой работал на разных проектах.

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Об этом во вторник, 21 июля, сообщил источник в окружении артиста.

— Да, Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют общих детей. Сейчас все пишут, что Миша встретил Лилю только сейчас, на второй год после развода, но это не так, — отметил собеседник «Комсомольской правды».

По его словам, со второй будущей супругой актер познакомился еще три года назад в Китае, где Киосе была его визажистом на съемках телешоу «Сокровища императора».

— Миша сразу влюбился, она очень эффектная девушка. Сейчас он называет Лилю «самой большой любовью своей жизни», — поделились в окружении 46-летнего Галустяна.

Сама девушка недавно сменила фамилию на своем ИП с Киосе на Галустян. Кроме того, в личном блоге она опубликовала фотографию с кольцом за пять миллионов рублей.

Путин пожелал успехов Галустяну

В марте юморист впервые вышел в свет со своей новой девушкой. Пара пришла на премьеру фильма «Королек моей любви». Они позировали фотографам, после чего Галустян и Киосе ушли в зал на показ.