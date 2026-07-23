18-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта снова сменил имидж: фото

18‑летний Нокс, сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, вновь привлёк внимание сменой образа. Папарацци заметили юношу после тренировки по тайскому боксу в Лос‑Анджелесе. На этот раз наследник голливудских звёзд осветлил волосы на макушке до платинового оттенка, а затылок и виски коротко сбрил.

Преображение стало очередным в череде ярких экспериментов юноши с внешностью. Ещё в июне он появлялся на публике с розовыми волосами, а в последние месяцы не раз менял цвет — от ярко‑оранжевого до платинового блонда.

Нокс и его сестра‑близнец Вивьен отметили 18‑летие 12 июля. Они — младшие среди детей Джоли и Питта. В этот день завершилось соглашение об опеке, заключённое между экс‑супругами. Актёры расстались в 2016 году, а их длительный бракоразводный процесс официально закончился лишь в конце 2024 года.

Ранее актриса отреагировала на решение Вивьен отказаться от фамилии отца. Как известно, актриса не стала препятствовать желанию наследницы.

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