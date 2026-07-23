Кристина Орбакайте поделилась семейными фото с отдыха в Греции

Певица Кристина Орбакайте вместе с супругом Михаилом Земцовым и их 14-летней дочерью Клавдией отдыхает в Греции. Она опубликовала на своей странице в соцсети семейные фотографии.

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Артистка выбрала для отдыха остров Миконос. Звезда вместе с наследницей продемонстрировали несколько модных образов.

55-летняя Орбакайте примерила черные облегающие капри и топ в белый горошек с открытыми плечами. На бедрах она повязала платок. Образ певица дополнила босоножками на платформе и с бантиками, усыпанными стразами, и маленькой сумочкой.

Клавдия примерила черную футболку с принтом, белую мини-юбку и босоножки на плоской подошве. Она дополнила образ украшениями и красной сумочкой.

«Кристина, вы потрясающе выглядите. Будьте счастливы»; «Клавуся — красивая девушка»;

«Ребята, вы огонь. Фото — просто вау», — написали пользователи.

Орбакайте замужем за бизнесменом Земцовым уже более 20 лет. Помимо младшей Клавдии, у артистки есть еще двое сыновей: 35-летний Никита от Владимира Преснякова-младшего и 28-летний Дени от Руслана Байсарова.

Ранее Кристина Орбакайте опубликовала кадры из семейного путешествия по Португалии. Вместе с мужем и дочерью она отправилась в Лиссабон.