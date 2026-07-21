Собчак вмешалась в конфликт с избиением русскоговорящей девушки в Грузии

Журналистка Ксения Собчак вмешалась в конфликт с избиением русскоговорящей девушки Юлии в грузинском отеле. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, она внимательно следила за тем, как разворачивается ситуация. Обвинения в сторону пострадавшей, которые стали появляться в соцсетях, журналистка назвала «классикой».

«Грузин напал на украинку, виноваты русские, классика. Мнений по этому случаю в интернете прочитала множество, версии сторон взаимоисключающие, так что давайте пока опираться на то, что мы видим на видео. От себя рекомендую по синей лавочке избегать конфликтов, тем более, в другой стране, тем более, агрессивно настроенной к русским и русскому языку. Небо голубое, вода мокрая, бить женщин позорно», — написала она.

При этом, сама Собчак считает, что пострадавшие действительно могли пролить с балкона шампанское. Журналистка считает, что сами они были настроены дружелюбно, но вот празднующие внизу мужчины были настроены агрессивно.

«Возможно, русский язык их действительно распалил сильнее. Потом началась перепалка, градус повысился, грузин перевел конфликт в физическую плоскость. Позорище», — написала Собчак.

Напомним, что конфликт произошел в отеле Agarani Estate в Кахетии. Общественное внимание он привлек после того, как в соцсетях появилось видео от свидетелей ситуации — на нем можно увидеть, как агрессивно настроенный мужчина врывается в отель к группе девушек, после чего сильно бьет одну из них кулаком в голову. В результате у девушки зафиксировано сотрясение мозга и перелом носа.

По версии девушек, они наблюдали с балкона номера за свадьбой местных жителей, которая проходила внизу. По их словам, конфликт произошел после того, как гости свадьбы «услышали русскую речь». По другой версии, девушки оскорбляли гостей с балкона, а также облили музыкантов водой или шампанским.

Нападавшего задержали по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы, но позже он был отпущен под залог, размером пять тысяч лари (около 150 тысяч рублей по текущему курсу). Кроме того, в Тбилиси прошел марш в его поддержку.

Позже напавший на Юлию заявил, что сожалеет о случившимся.