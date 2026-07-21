Ираклий Пирцхалава впервые высказался о скандале с 22-летней моделью

Казалось, еще вчера на съемочной площадке он клялся в вечной любви бывшей жене и делал ей предложение, а сегоднго имя — в эпицентре сразу двух громких скандалов. я е22-летняя модель заявляет о беременности, а потом исчезает, а брак, который пытались спасти на всю страну, рушится окончательно.

© соцсети

48-летний певец Ираклий Пирцхалава впервые публично прокомментировал скандальную историю, развернувшуюся вокруг его имени в последние недели. Артист дал откровенное интервью «Стархит», в котором затронул сразу две болезненные темы: отношения с 22-летней моделью Екатериной Лукьяновой, заявившей о своей беременности от него, и окончательный разрыв с супругой Еленой Гребенщиковой.

Комментируя ситуацию с Лукьяновой, Пирцхалава не стал вдаваться в подробности их знакомства, но дал понять, что считает произошедшее не более чем попыткой пиара за чужой счет. Артист подчеркнул, что не намерен участвовать в обсуждении тех, кто стремится заработать медийный капитал на громких именах.

«За счет лжи, фейка и спекуляций себе жизнь не построить», — резюмировал певец, прямо намекнув на недостоверность слов модели.

При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о характере их отношений и о самом факте предполагаемой беременности.

Напомним, что в начале июля Лукьянова выступила с громким заявлением, сообщив, что ждет ребенка от Пирцхалавы, который незадолго до этого публично воссоединился с женой на съемках шоу. Девушка обвинила артиста в изменах и в том, что он оставил ее одну с проблемами. Однако вскоре она сообщила о потере ребенка, а затем в прессе появилась информация, что беременности могло не быть вовсе. Позднее знакомые семьи Лукьяновой обвинили модель в финансовых махинациях и в том, что она бросила своего сына от предыдущих отношений. К тому же имя Екатерины ранее уже связывали с рэпером Тимати, что добавило масла в огонь.

Что касается семейной драмы Пирцхалавы, то здесь история оказалась не менее запутанной. Певец заявил, что съемки в реалити-шоу «Ставка на любовь» не спасли его брак. По словам артиста, после возвращения домой они с Еленой состояли в честном разговоре и пришли к неутешительному выводу: их жизненные пути расходятся навсегда.

«Я всегда стремился к традиционной семье и хотел еще детей, а Елена сейчас полностью сосредоточена на своей карьере», — объяснил причину разрыва Ираклий.

Примечательно, что решение расстаться было принято экс-супругами еще в начале апреля. Однако им пришлось держать этот факт в строгом секрете на протяжении нескольких месяцев. Пирцхалава пояснил, что молчание было вынужденным: они не хотели подводить создателей телепроекта, который в тот момент шел в эфире. Несмотря на развод, музыкант подчеркнул, что они с женой смогли сохранить цивилизованные отношения и договорились оставаться единой командой ради воспитания двоих общих сыновей.