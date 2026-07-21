Популярная российская блогерша выпила кровь животного

Анастасия Ивлеева продолжает знакомить своих подписчиков с экзотическими уголками планеты. На этот раз популярная блогерша отправилась в Эфиопию, где погрузилась в быт одного из местных племён и решилась на гастрономический эксперимент, который многих шокировал — она выпила свежую кровь коровы.Видеозапись этого эпизода путешествия появилась в соцсети «ВКонтакте».

© Московский Комсомолец

Ролик запечатлел, как Ивлеева приезжает на рынок Кей Афар, расположенный в эфиопской долине Омо, и приобретает крупный рогатый скот с намерением подарить его представителям племени. Однако вскоре гид объяснил ей, что животное будет использовано в пищу. Блогерша с долей сожаления, но с пониманием местных реалий заметила: «Жалко, конечно, корову, но здесь свои правила».

Дальнейшее развитие событий развернулось стремительно. Члены племени провели ритуальный забой животного, а затем собрали стекающую кровь в большой таз. Ивлеева, комментируя происходящее для камеры, пояснила, что употреблять кровь необходимо в первые минуты после умерщвления.

Она рассудила, что для местных жителей этот продукт выполняет сразу несколько функций: утоляет жажду, служит источником легкоусвояемого белка и, кроме того, является неотъемлемой частью многовековых традиций, от которых аборигены не отказываются.

Кульминацией сюжета стал момент, когда блогерше предложили отведать этот необычный напиток. Ивлеева согласилась и сделала несколько глотков. Свои ощущения она описала кратко и ёмко: солоноватый привкус и теплая температура жидкости.