Погребняк пострадала от крысы, которую купила за 50 тысяч рублей

Мария Погребняк поделилась шокирующей историей о том, как приобрела агрессивного питомца в питомнике, поверив словам продавцов. Покупка обернулась визитом в НИИ Склифосовского, где ей сделали прививки от столбняка под лопатку.

«Девчонки, я думала, что умру. До сих пор правая сторона тела простреливает так, что я не могу нормально дышать», — пожаловалась Мария подписчикам.

Погребняк решилась на покупку крысы под влиянием милых видео из соцсетей, после чего выбрала питомник.

«А крыса оказалась дикая, шарахалась от каждого звука, и за 6 часов до моего отъезда, в час ночи, она меня укусила. Крови было море», — поделилась блогер.

Мария отметила, что не раз уточняла: ей нужна ручная крыса для детей, которая не кусается. Продавцы уверяли, что животное именно такое — идеальный домашний зверёк, который любит, когда ему чешут пузико.

«В итоге я отдала 50 000 рублей. В комплекте к зверьку шла клетка, куча ненужного корма и гора всего, что крысам вообще нельзя. Но я поверила», — рассказала Погребняк.

В результате новый член семьи отправился в ветеринарную клинику на обследование. На жалобу Марии в питомнике предложили вернуть крысу или выпустить в парке. Якобы, если она укусила однажды, то будет кусаться и дальше. Блогер решила не отказываться от питомца, если он здоров.