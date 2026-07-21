Брат Паулины Андреевой женился на девушке с внешностью как у сестры

Ведущий мероприятий Игорь Андреев, который является младшим братом российской актрисы Паулины Андреевой, женился на девушке по имени Маргарита, которая внешне похожа на его сестру.

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На кадрах, опубликованных Паулиной Андреевой в личном блоге, для свадебной церемонии Маргарита выбрала нежное платье с открытыми плечами и многослойной юбкой. Вечером девушка переоделась и предстала перед гостями мероприятия в струящемся мини-платье с открытой спиной. В свою очередь ее жених надел черные брюки, белый пиджак, туфли и бабочку.

Несмотря на наличие ведущего, Игорь Андреев лично развлекал гостей: он играл для своей невесты на саксофоне и исполнял романтичные песни. Также на церемонии присутствовал эстрадный артист Филипп Киркоров, который исполнил свой хит «Я эту жизнь тебе отдам».

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