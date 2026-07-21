Робби Уильямс ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Робби Уильямс прояснил ситуацию с вирусным видео с финала чемпионата мира по футболу 2026 года. По словам певца, белый предмет, упавший с его лица на микрофон во время прямого эфира, был мятной конфетой, а не наркотическим средством, как подозревали фанаты.

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Чтобы развеять слухи, 52‑летний артист опубликовал шутливое видео в личном блоге. Лёжа в кровати без футболки, Уильямс с иронией извинился за «непрофессиональное» поведение.

«Я просто хочу извиниться за предмет, который упал на микрофон вчера — это было крайне непрофессионально. Люди переживали за меня, но всё в порядке — у меня было ещё несколько штук», — заявил артист и высунул язык, показав две мятные конфеты. «Только проснулся и чувствую себя… мятно», — подписал он видео.

Заметим, что повод для беспокойства у фанатов Робби Уильямса был: в прошлом певец страдал от зависимостей и неоднократно проходил реабилитацию. В последний раз — в 2007 году из‑за пристрастия к рецептурным препаратам. Похоже, Робби удалось найти безобидную альтернативу.