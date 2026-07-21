Анатолий Цой тайно женился на избраннице

Певец Анатолий Цой тайно женился и обвенчался. Об этом сообщает StarHit.

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Анатолий Цой обвенчался с возлюбленной, которую скрывает от журналистов. Имя избранницы певец пока не раскрывает. На фото пара позировала спиной к камерам. Невеста выбрала белое платье, расшитое кристаллами и стразами. Образ дополняла фата и туфли на каблуках.

Анатолий Цой стал известен после участия в группе MBAND. В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру.

До этого он стал новым героем шоу «Холостяк».

Шоу «Холостяк» является адаптацией американской программы «The Bachelor». Российский проект стартовал в 2013 году. За все время его героями стали певцы Алексей Воробьев, Егор Крид, Тимати, футболист Евгений Левченко, бизнесмен Максим Чернявский, комик Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников.

В 2022-м реалити-шоу сменило формат и представило сразу двух героев. Ими стали 27-летний фермер Александр Гранков и 26-летний миллионер из Казахстана Димаш Адилет.