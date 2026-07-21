Седоковой дали неожиданный совет после отмены концерта в Москве

Певице Анне Седоковой необходимо поработать над своей репутацией на фоне затяжных скандалов из-за смерти ее бывшего мужа, а также обновить репертуар. Такое мнение высказал News.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко.

Напомним, что в октябре 2024 года Анна Седокова подала в суд заявление о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой. Иск был удовлетворен. А в декабре 2024 года спортсмен был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство. Родственники спортсмена обвинили в случившемся артистку, а также подали иск о разделе имущества. Сама Седокова заявила, что бывший муж ее избивал.

По словам Павла Рудченко, затяжные скандалы, которые начались после смерти баскетболиста Яниса Тиммы, стали «сильнейшим ударом по репутации Седоковой».

«Эта история порождает большое количество хейта и негативных комментариев, что также может сказываться на монетизации творчества певицы. В целом Седокова из информационного поля не уходит, но упоминается зачастую с негативным шлейфом», — пояснил Рудченко.

Продюсер также обратил внимание на «определенную стагнацию» в творчестве артистки и то, что ей приходится «ездить со старым материалом».

«Думаю, все это в совокупности сказывается на том, что люди перестают ходить на ее концерты», — констатировал он.

Ранее стало известно, что Анна Седокова была вынуждена отменить концерт в Москве, так как за четыре дня до мероприятия было продано лишь 38 билетов из 110.