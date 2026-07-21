Названы сильнейшие вокалисты на российской эстраде

Педагог по вокалу, вокальный терапевт и член жюри шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» Андрей Солод составил список сильнейших вокалистов России. Об этом сообщает «КП».

Так, эксперт отметил Сергея Лазарева — в статье его назвали сильнейшим вокалистом с «потрясающей вокальной и физической выносливостью». Александр Панайотов выделяется невероятно гибким диапазоном и владением тембром, а Полина Гагарина — владением природной глубиной голоса.

Николая Баскова отметили за потрясающую академическую постановку, а Этери Бериашвили — за редкий «тембровый бархат», который она использует в самых разных жанрах. Арсений Бородин же перешел из легкого поп-жанра в более сложную рок музыку, делая свою работу на мировом уровне.

Солод также упомянул Леонида Агутина, который может петь в чистейших интонациях и красках, Ани Лорак с богатейшей природой обертонов, Диму Билана с уникальным использованием субтона и Филиппа Киркорова, голос которого за эти годы не потерял звонкость и не истощился. Отмечается, что все артисты в этом списке независимо от места равны.