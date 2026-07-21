Бьянка Цензори снова появилась на публике в «голом» наряде: фото

Публичные выходы Канье Уэста и Бьянки Цензори давно превратились в своеобразные перформансы. Очередным поводом для обсуждений стала обычная, на первый взгляд, прогулка — папарацци сфотографировали супругов на парковке в Лос‑Анджелесе. Фото опубликовал портал Page Six.

На снимках Канье предстаёт в привычном для себя расслабленном стиле — в мешковатой одежде чёрного цвета. Бьянка же выбрала топ и леггинсы телесного оттенка, дополнив образ высокими коричневыми сапогами. Такой наряд моментально привлёк внимание папарацци.

Не так давно Канье выпустил свежий трек, а Бьянка выступила режиссёром проекта и исполнила в нём главную роль. Результат получился вполне в духе пары — яркий и вызывающий.

Бьянка и Канье вместе уже четыре года: они связали себя узами брака в 2022 году и с тех пор практически не расстаются. По данным СМИ, их знакомство произошло на работе — Цензори была сотрудницей бренда Yeezy.

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