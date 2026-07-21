Неожиданный поворот: в какие вузы попали дети российских звезд

Дети российских знаменитостей поступают в вузы. «Царьград» рассказал, кто уже сделал выбор, а кто еще только готовится.

Так, певица Катя Лель публично рассказала об успехах своей дочери в учебе. Эмилия удачно сдала ЕГЭ и сейчас готовится к поступлению, однако решила выбрать непубличную профессию — девушка собирается стать стоматологом.

«У нее очень хорошие результаты по ЕГЭ. Поэтому по-любому из пяти вузов будут несколько (куда можно будет поступить — прим. ред.)», — рассказала Лель.

С профессией определилась и Анна Пересильд, однако особого удивления выбор не вызвал — она решила пойти по стопам известной матери и пойти в ГИТИС на актерский факультет. Анна окончила школу экстерном и, чтобы подать документы в 2026 году, за один год прошла программу 10-го и 11-го классов. Главной целью девушки является мастерская Олега Меньшикова.

Успехи в учебе продемонстрировал и второй из четырёх сыновей бизнес-леди Марии Погребняк — Павел. Он серьезно увлекается программированием. В этом году он окончил сразу две школы: частную по отечественной программе и международную на английском языке. Сейчас Павел выбирает среди нескольких вузов.

«Внимательный, сдержанный, точно знает, чего хочет: если он за что-то берется, то точно доведет это до конца. Он с другом разрабатывает приложения», — рассказала Погребняк.

Сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко Корней тоже увлекается IT, однако его больше интересует креативная сторона. Молодой человек собирается стать гейм-дизайнером и разрабатывать игры.

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Дочь Ксении Алферова и Егора Бероева Евдокия выбрала юриспруденцию и готовится к поступлению на юридический факультет МГУ. Девушку ждет сложное испытание: высоких баллов может не хватить для поступления, а вуз проводит дополнительное вступительное испытание по обществознанию, где проверяют глубину понимания предмета и умение аргументировать. Юристом хочет стать и сын певицы Ксении Новиковой Мирон, который подал документы на юридический факультет в Российский экономический университет имени Плеханова.

Нина Добрынина и Елизавета Ярославская выбрали дизайн: они поступили в Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова. Это один из старейших и самых авторитетных вузов в области прикладного искусства и дизайна.