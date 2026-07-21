Звезда «Ранеток» Аня Руднева вышла замуж в третий раз

Звезда группы «Ранетки» Аня Руднева в третий раз вышла замуж. Свадьба артистки состоялась 18 июля, однако рассказать о радостном событии поклонникам она решила только сейчас.

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Руднева опубликовала в личном блоге сообщение о свадьбе и с юмором отреагировала на то, что это уже её третий брак: «Теперь можно шутить, что третий раз на счастье?» — написала артистка.

Ранее Аня дважды состояла в официальном браке. Её первым супругом стал актёр Павел Сердюк. В 2012 году у пары родилась дочь София. Позже Руднева вышла замуж за музыканта Дмитрия Белина. В 2015 году супруги стали родителями сына Тимофея, однако в 2023 году их брак распался.

© Соцсети

О личной жизни артистки вновь заговорили весной 2026 года. В марте Руднева объявила о третьей беременности, а в июле раскрыла, что ждет ребёнка от своего нового избранника по имени Илья.

Недавно в Сети обсуждали внешность нового возлюбленного Ани Рудневой, она опубликовала кадры совместной фотосессии.