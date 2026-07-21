Анне Седоковой пришлось отменить концерт в Москве

Певица Анна Седокова была вынуждена отменить концерт в Москве из-за плохих продаж билетов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, концерт должен был пройти 25 июля в московском клубе Magnus Locus. Однако за четыре дня до выступления было продано лишь 38 билетов из 110. Стоимость одного билета составляла от 5 до 13 тысяч рублей.

«Интерес к концертам артистки заметно снизился на фоне затяжных скандалов после смерти Яниса Тиммы», - отмечает Shot.

Напомним, что в октябре 2024 года Анна Седокова подала в суд заявление о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой. Иск был удовлетворен. А в декабре 2024 года спортсмен был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство.

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После смерти Тиммы его семья наняла адвоката, добиваясь возбуждения уголовного дела против певицы по статье о доведении до суицида, также родственники подали иск о разделе имущества. Сама Седокова заявила, что бывший муж ее избивал.