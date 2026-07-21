«Выкинуть ребенка»: Водонаева оказалась в центре громкого скандала

Телеведущая Алена Водонаева оказалась в центре скандала из-за того, что предложила выкинуть плачущего ребенка за борт. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Блогер отправилась в путешествие по Майами, где пошла на водную экскурсию. На борту плакал ребенок и Водонаева предложила от него «избавиться».

«Ты не могла бы выкинуть ребенка за борт? <…> Нам выдали беруши, чтобы мы не слышали звук пропеллера и мерзкий плач детей. Можно не орать? Зачем ехать на лодке, если ты сидишь и орешь?!», — сказала она в опубликованных видео.

Водонаева рискнула подплыть к диким аллигаторам

Телеведущая также призналась, что с уважением относилась к личному пространству других людей, пока ее сын Богдан был маленьким. Она не брала его в поездки, в которых он мог расплакаться.