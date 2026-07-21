«Сумасшедшая женщина»: Жасмин о своем отношении к Маш Милаш

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) рассказала, как изменила мнение о блогере Маш Милаш. Об этом сообщает «Пятый канал».

Во время общения с журналистами на VK Fest 2026 артистка вспомнила, что при первом знакомстве с блогером вовсе не собиралась записывать совместную песню Dolce Vita и даже не знала, кто перед ней.

«Вы не поверите, первое, что я подумала, что это какая-то сумасшедшая женщина», — вспомнила певица.

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Жасмин добавила, что Маш Милаш буквально не оставляла попыток добиться совместной работы — она писала, звонила и приходила на мероприятия и даже подключила поклонников знаменитости. В результате Шор согласилась на совместную композицию и сейчас считает, что не ошиблась.