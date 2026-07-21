Екатерина Волкова рассказала о неприятном происшествии

У актрисы Екатерины Волковой едва не потерялась собака. В своем Telegram-канале она рассказала, что ее пес по кличке Бро убежал с участка через забор.

По словам артистки, питомцы раньше тоже убегали, но всегда оставались рядом и возвращались по первому зову. В этот раз собака не возвращалась. Волковой пришлось «в тапках» бегать по поселку в поиске Бро — в итоге его удалось вернуть.

«Ну и наорала, конечно, по попе дала. От страха. От бессилия», — написала она.

Волкова считает, что питомец переживает «подростковый» период и таким образом пытается проверять границы дозволенного. Актриса решила найти способы скорректировать поведение своего питомца. Она не хотела бы воспитывать Бро криками, однако боится, что однажды собака может снова сбежать и окончательно потеряться.