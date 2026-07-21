Известный российский рэпер попал в больницу за границей

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) был госпитализирован в Таиланде. Артист опубликовал на своей странице в Instagram* снимок из больничной палаты, но не стал раскрывать причину своего обращения к врачам.

На фотографии музыкант лежит на больничной койке в обычной одежде, и по внешнему виду невозможно определить, что именно произошло. Признаков тяжёлого состояния или срочного вмешательства на кадре не заметно.

Сам Гуф пока не прокомментировал ни своё самочувствие, ни обстоятельства, приведшие его в клинику.

Поклонники строят предположения, однако никаких официальных заявлений от артиста, его семьи или представителей не поступало. Информация о состоянии рэпера остаётся закрытой.

Сестра Гуфа Ольга Долматова вышла замуж

*Социальная сеть Instagram признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.