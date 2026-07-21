Кинокомпания Милоша Биковича оказалась на грани закрытия

Кинокомпания актера Милоша Биковича терпит крах. Как сообщает Telegram-канал Shot, его фирма в России находится на грани ликвидации из-за возможного банкротства.

Речь идет об ООО «Архангел студия». По информации канала, рейтинг компании упал до критических значений и теперь оно оценивается как «неплатежноспособное», что грозит скорым закрытием.

Юридическое лицо Бикович зарегистрировал в России как аналог своей сербской кинокомпании Archangel Digital Studio. С тех пор фирма спродюсировала всего один фильм, который еще не вышел. 2025 год «Архангел студия» закрыла с убытком в 500 тысяч рублей.

Милош Бикович заявил, что гражданство России важнее международной карьеры

Отмечается, что у самого Биковича дела идут не так плохо. В сентябре 2022 года он купил 72-метровые апартаменты в московском районе Филевский парк. Стоимость жилья в ЖК «Квартал апартаментов Match Point» составляет около 40 млн рублей.