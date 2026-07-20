Загитова отреагировала на слухи о личной жизни

Алина Загитова вновь подогрела обсуждения своего возможного романа, ответив на вопрос о личной жизни на фоне подозрений в романе с женатым мужчиной. После того как олимпийская чемпионка поделилась снимком с молодым человеком, лицо которого в кадре не видно, поклонники принялись вычислять избранника спортсменки, которым оказался 26‑летний Артём Чечихин.

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Однако теперь в соцсетях разгорелся скандал, сообщает Teleprogramma.org. По данным портала, мужчина может быть женат, что следует из комментариев под одним из постов возможной супруги Артёма.

«Это ж мужик Загитовой», — отметил комментатор, который узнал партнёра девушки.

Вскоре профиль был закрыт.

Тем временем официального подтверждения отношений со стороны Загитовой или Чечихина не было.

В беседе с журналистами на VK Fest фигуристка ответила на вопрос о личной жизни неоднозначно.

«Я, наверное, скажу так: личное — не публичное», — высказалась Загитова.

Ранее Алина Загитова поделилась свежими снимками с отдыха в запрещённой в РФ соцсети. 24‑летняя звезда фигурного катания позировала для кадра на яхте в спортивном комплекте — чёрном поло и мини‑юбке с белыми полосами.