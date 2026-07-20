Стало известно, мог ли Моргенштерн* оставить алкоголь в райдере после гиюра

Российский рэпер, музыкант и шоумен Моргенштерн* (объявлен иноагентом в РФ) мог не отказываться от алкоголя в новом райдере после принятия иудаизма (гиюра), рассказал журналистам Telegram-канала Shot представитель пресс-службы главного раввина России Берла Лазара.

По данным канала, после официального принятия иудаизма рэпер полностью изменил свой райдер: отказался от алкоголя и свинины, добавив в меню хумус. До переезда в Израиль он требовал, чтобы в гримерке были 30 бутылок холодного пива, коньяк, вино и кальян.

Собеседник канала пояснил, что иудей сам может определять, какие продукты считать кошерными. В том случае, если у последователя этой религии возникают сомнения, он может проконсультироваться с раввином.

«При этом большинство крепких алкогольных напитков считаются кошерными. Исключение — напитки с винными добавками и некоторые виды вина, для которых действуют особые религиозные требования», — разъяснил представитель пресс-службы.

Гиюр — процедура добровольного принятия иудаизма человеком, рождённым вне еврейской общины. Это не просто смена веры, а полноценное вхождение в еврейский народ со всеми вытекающими правами и обязанностями.

После прохождения гиюра человек признаётся иудеем как в религиозном, так и в юридическом смысле.

Хумус (от араб. хуммус — «нут») — это густая паста или соус из варёного нута (турецкого гороха), который превращается в нежное пюре.

Это одно из самых древних и популярных блюд на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Иногда в него добавляют зиру, паприку, кунжут для украшения, а также оливки или вяленые томаты для вариаций.

Алишер Тагирович Моргенштерн*(при рождении — Валеев) — скандально известный артист, музыкант. В 2020 году один из альбомов рэпера собрал свыше 21 млн прослушиваний за первые двое суток во «ВКонтакте».

В июне 2026 года официально завершил процесс гиюра, сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн*, внес изменения в райдер, стал соглашаться на эконом-класс и стандартные номера вместо люксов.

*Внесен в список иноагентов в России.