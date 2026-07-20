Любовь Аксенова рассказала о пережитом в 17 лет сексуальном насилии

Актриса Любовь Аксенова рассказала о том, как пережила сексуализированное насилие в возрасте 17 лет. Откровения артистки о том, как ее домогался друг отца, появились в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!»

По словам Аксеновой, она уже тогда задумывалась об актерской карьере и друг отца предложил познакомить ее с известным режиссером. Он начал домогаться ее уже по дороге на киностудию «Мосфильм».

«Пока мы ехали, он свою руку мне положил на ногу. Я была в платье и колготках, сижу и не понимаю, что нужно делать», — призналась актриса.

Как она рассказала, обещанной встречи на «Мосфильме» так и не случилось и спутник повез ее в свой офис. Когда она увидела, что там было пусто, то попросила отвезти ее домой.

«Мы заходим в лифт, он нажимает на кнопку, резко начинает ко мне подходить, хватать, пытаться меня поцеловать. У меня снова сработала реакция "замри"», — вспомнила Аксенова.

По ее словам, ей удалось вырваться, только притворившись теряющей сознание. После этого знакомый отвез ее домой, по дороге попросив ничего не говорить родителям.

Ранее Аксенова рассказала о своих первых шагах в актерской карьере. Артистка известна ролями в таких фильмах, как «Майор Гром: Чумной доктор», «Нюрнберг» и «Рассказы», а также сериалах «Почка», «Содержанки» и «Бывшие».