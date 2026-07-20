Бывшую участницу «Дома-2» Брагину оштрафовали после прогулки голышом

Бывшую участницу «Дома-2» Анастасию Брагину оштрафовали за отказ от прохождения медицинского освидетельствования — ранее ее задержали за прогулку голышом по Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

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Согласно решению мирового судьи судебного участка № 160 столичного района Покровское-Стрешнево, Брагина должна выплатить административный штраф в размере 4 тысяч рублей. Причиной стал отказ девушки от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

В источнике уточнили, что ночью 19 июля Брагина не выполнила требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования. Основанием для проверки послужили внешние признаки — девушка невнятно разговаривала, а цвет ее кожных покровов лица был изменен. При этом, отсутствовал запах алкоголя — из-за этого полицейские подумали, что девушка могла находиться под действием наркотических веществ.

Напомним, что в отдел полиции Брагина попала после того, как пришла в магазин на Волоколамском шоссе голышом. В процессе девушка снимала себя на видео. Сама Брагина позже заявила, что таким образом она хотела «выйти из навязанных обществом ограничений».