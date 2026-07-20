У компании Андрея Малахова появился многомиллионный долг перед ФНС: подробности

У компании Андрея алахова — ООО СГК «Изовела» — обнаружена налоговая задолженность в размере 3,6 миллиона рублей. Об этом пишет «Звездач». В июне пошлого года на этой же компании числился долг 2 миллиона рублей. Несмотря на финансовые проблемы, организация продолжает деятельность.

Напомним, что недавно телеведущий поделился редким снимком сына Александра. Кадр был сделан во время семейного отдыха на Мальдивах. С момента рождения мальчика в 2017 году родители сознательно ограждали его от публичности. Пара была убеждена, что чрезмерное внимание может негативно повлиять на психику ребёнка.

Ранее, в середине июля, Малахов и мама мальчика Наталья Шкулёва отметили 15‑летие совместной жизни. Годовщину брака супруги отпраздновали в Турции. Пара поужинала с видом на море и закат.

Малахов и Шкулёва поженились в 2011 году — свадьба прошла с размахом в Версальском дворце во Франции. Спустя шесть лет у пары родился первенец.