Яна Пилецкая ответила на слухи об отношениях с Биланом

Блогер Яна Пилецкая прокомментировала версии поклонников о ее романе с певцом Димой Биланом и заявила, что не следит за слухами. Об этом сообщает Super.

Ранее Билан рассказал, что состоит в отношениях, но деталей не привел. Его поклонники начали строить догадки по поводу девушек из его окружения. Одна из версий касалась Пилецкой.

«Я вообще не видела, чтобы мне приписывали какие-то романы. Я, честно говоря, не слежу за этим. Безусловно, я читаю комментарии, <…> и я не видела там такого», - заявила Пилецкая.

Пилецкая добавила, что интересуется творчеством Билана и следит за его проектами. Она подчеркнула, что Билан - «невероятно талантливый» и «добрейшей души человек».