Кто заменил Анджелине Джоли бывшего мужа

Почти десять лет Анджелина Джоли избегала разговоров о личной жизни. Но недавно 51-летняя актриса решилась на откровенность. Подробнее о том, что происходит на любовном фронте актрисы, — в материале «‎Рамблера».

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Жизнь после Питта

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта тянулся почти десять лет. Пара поженилась в 2014 году после девяти лет отношений, а уже через два года актриса подала на развод, обвинив супруга в домашнем насилии — сам Питт обвинения отрицал.

Официально брак был расторгнут только в конце 2024 года, после восьми лет судебных разбирательств из-за опеки над детьми и раздела семейной винодельни во Франции — знаменитого замка Шато Мираваль. Когда-то супруги купили его вместе, и в итоге он стал одним из самых затяжных пунктов их бракоразводного процесса.

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Пока экс-супруг почти четыре года встречается с предпринимательницей Инес де Рамон, Джоли впервые за все это время коснулась темы, которой избегала долгие годы.

«Я ни с кем не встречалась с тех пор, как десять лет назад развелась», — рассказала актриса изданию Yahoo, добавив, что все это время сознательно отодвигала личную жизнь на второй план ради шестерых детей.

По словам Джоли, толчком к мыслям о переменах стали повзрослевшие дети. Из шести детей четверо уже совершеннолетние: 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 21-летняя Захара и 20-летняя Шайло, а младшим близнецам Ноксу и Вивьен — по 17. Именно старшие дочери, по словам актрисы, стали напоминать ей, какой она была раньше, и убеждать, что пора снова стать не только мамой, но и вспомнить о себе.

Джоли подчеркивает, что не ставит на себе крест и в будущем не исключает новую любовь, хотя пока сосредоточена на детях и профессии. Свободное от них время в последние годы уходило в основном на гуманитарную деятельность.

Фейковые романы

Джоли действительно не была замужем и официально не подтверждала новых отношений, хотя СМИ не раз приписывали ей романы — с рэпером Akala, с которым ее видели на нескольких светских мероприятиях, и с актером Луи Гаррелем. Ни один из слухов подтверждения не получил, а сама актриса предпочитала не комментировать эту тему вовсе, сохраняя вокруг личной жизни плотную завесу тайны, что, кстати, для звезды такого масштаба большая редкость.

Новая роль в кино

Параллельно с личными переменами у Джоли начался творческий подъем. В 2025 году она сыграла главную роль в драме «Кутюр» — режиссера, которой во время недели моды в Париже диагностируют рак. Тема ей оказалась близкой: в 2013 году актрисе удалили молочные железы, а спустя два года — яичники. Операции провели, хотя рака у самой Джоли не было. Решение она приняла сама, чтобы снизить риск заболевания из-за наследственной предрасположенности, так как от рака яичников умерли ее мать и бабушка.

Роль в «Кутюр» принесла Джоли первую за семь лет номинацию на «Золотой глобус». Сама актриса называет эту картину одной из самых значимых работ в карьере.

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