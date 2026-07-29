Звезды, вымолившие детей после многих лет бесплодия

Для многих звездных пар путь к родительству включал годы обследований, несколько неудачных попыток и диагнозы, после которых врачи разводили руками. Но эти истории закончились рождением долгожданных детей. О звездах, которые вымолили детей после многолетнего бесплодия, читайте в материале «‎Рамблера».

Виктория Макарская

Певица и ее муж — актер Андрей Макарский больше десяти лет оставались бездетными, хотя перепробовали, кажется, все возможные методы лечения. Врачи ставили супругам странный диагноз «несовместимость» — по результатам анализов их генетический код оказался слишком похож, будто природа считала их родственниками. Подробностями артистка делилась с «Комсомольской правдой».

Помогла паре, по их собственным словам, паломническая поездка в город Болгар к священнику Владимиру Головину, который посоветовал Виктории особую «молитву по соглашению» — это практика, которую разработал и продвигает протоиерей Владимир Головин. Вскоре родилась дочь Маша, а через несколько лет — сын Ваня.

Певица Натали

Артистка и ее супруг Александр Рудин девять лет не могли завести детей. Натали, как сообщает StarHit, пережила два выкидыша и долго не могла выносить ребенка. В 2000 году в Москву привезли мощи целителя Пантелеимона, и певица выстояла шестичасовую очередь, чтобы помолиться о здоровье и рождении ребенка. Уже через месяц она забеременела, а в 2001 году родила старшего сына Арсения, спустя девять лет — младшего Анатолия.

Пять российских артисток, которых жестоко избивали мужья

Оксана Федорова

Российская телеведущая, будучи замужем за офицером ФСБ Андреем Бородиным, долгое время мечтала о ребенке. По ее словам, несколько лет подряд она ездила в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области — за 600 километров от Москвы.

«Последние годы я ездила в Дивеево и молилась! И вымолила этого ребенка!» — призналась телеведущая незадолго до родов «Комсомольской правде».

Будущие родители принципиально не стали узнавать пол ребенка заранее, чтобы сохранить двойную интригу. В январе 2012 года у них родился сын Федор, а через полтора года — дочь Елизавета.

Лера Кудрявцева

В 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. На тот момент у нее уже подростал сын Жан от первого брака, но пара мечтала об общем ребенке. Забеременеть естественным путем не получалось. Тогда супруги решились на ЭКО, однако получилось только с третьей попытки. Все девять месяцев беременности телеведущая скрывала от публики, опасаясь сглаза. В 2018 году, в 47 лет, она родила дочь Марию, спустя почти три десятилетия после рождения сына.

«Я прошла жестокий путь до появления Маши, готова была на Луну улететь», — рассказала Газете.ru телеведущая.

Елена Захарова

Актриса Елена Захарова состояла в гражданском браке с бизнесменом Сергеем Мамонтовым. В 2011 году у пары родилась дочь, но уже через восемь месяцев девочка скончалась от вирусной инфекции. Общее горе не сблизило их, а разлучило — очень скоро отношения сошли на нет.

Пережить трагедию ей помогла вера, пишет Teleprogramma. артистка постоянно ходила в церковь и молилась о новом ребенке, хотя близкие боялись, что после такой потери она может окончательно замкнуться в себе. В конце 2017 года, спустя шесть лет после трагедии, она родила вторую дочь, которую назвала Майей, — имя отца ребенка Захарова так и не раскрыла публично.

Ранее мы рассказывали про российских артисток, которые вышли замуж за мужчин намного моложе себя.