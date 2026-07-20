Дженнифер Лопес показала себя без макияжа

Дженнифер Лопес отказалась от фильтров и ретуши, показав поклонникам свою естественную красоту. 56-летняя певица и актриса опубликовала в социальных сетях серию фотографий, посвящённую сестре Линде. В неё вошло и честное селфи без макияжа.

Исполнительница хита On the Floor поделилась снимками из семейной поездки, которую они с сестрой устроили в честь двойного дня рождения.

«Поездка сестёр на двойной день рождения — это всегда отличная идея!! Я люблю тебя, Линни!! С днем рождения!!» — написала Лопес.

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Особое внимание подписчиков привлекло фото, на котором звезда предстала без косметики и какой-либо обработки. Дженнифер позировала в желтом платье в бельевом стиле с распущенными волосами, отказавшись от привычного сценического образа.

В карусель также вошли другие кадры с отдыха. На одном из них Дженнифер позирует в круглой ванне, пока её сестра Линда сидит рядом на полу.

Ранее Дженнифер Лопес в прозрачном сарафане позировала на Сицилии.