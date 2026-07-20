Актриса Аксенова рассказала о тяжелом периоде своей жизни

Актриса Любовь Аксенова призналась, что, когда ей было 19 лет, ее папу отправили в тюрьму на четыре года. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Осторожно: Собчак».

По словам Аксеновой, она с отцом была очень близка, а когда их разлучили, то они не могли свободно созваниваться — общались преимущественно через письма. Артистка призналась, что этот опыт помог ей глубже понять свою героиню в проекте «Холод».

«Именно тогда я по-настоящему почувствовала, что значит лишиться человека, в котором так сильно нуждаешься. На четыре года эту связь просто оборвали. Мне стало понятно, что испытывает человек, когда оказывается в такой ситуации», — рассказала Аксенова.

Раскрывать причины, по которым отец оказался в местах лишения свободы, актриса не стала. Аксенова призналась, что в тот период ей было слишком тяжело, чтобы разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.