Загадочные «практики», уголовное дело и жизнь со студенткой: где сейчас Владимир Епифанцев

Актер Владимир Епифанцев перестал оскорблять Россию, поскольку теперь активно зарабатывает на съемках в российском кино. Life.ru рассказал, как сейчас живет артист.

Заработок на грибах

В 2023 году на Епифанцева написали заявление в полицию из-за его антироссийских высказываний, которые он сделал на фоне запрета мухоморов. Тогда он назвал Россию «фашистским военным государством». Актеру грозило уголовное дело.

После этого актер приспособился и спокойно продолжил зарабатывать. С ним запланированы пять высокобюджетных проектов: «Два холма. Начало», «Жуки» новая жизнь» и комедийный сериал об СВО «Обратная сторона медали». В последнем он сыграет командира с позывным Батя.

«Мне эта роль близка, и в ней я почувствовал себя комфортно. Приятно играть командира, в котором сочетаются две вещи — когда нужно людей сорганизовать, отдавать приказы и при этом оставаться для них родным человеком. Это важное качество, особенно на войне», — заявил Епифанцев.

Как отмечает издание, запрет мухоморов был ударом для актера, который практикует их поедание. Однако сейчас Епифанцев снова зазывает подписчиков на некие «практики».

«Путь зрелости — это ваш путь, он с вами всегда. Никуда от вас не денется, никуда от вас не скроется, и вы от него не скроетесь и не спрячетесь. С пути не свернуть, поэтому путь зрелости — это вот сама инициирующая жизнь. Что она инициирует, это уже вы сами осознавайте, замечайте», — говорит он в одном из кружков.

Там же появилась реклама магазина грибов, лицом которого выступает актер. Другой партнер Епифанцева, где он дает скидку — некая «грибная аптека». В чате в канале артиста установлены жесткие правила, за которые грозит бан. Администрированием занимается некая «Фея», которая называет себя ученицей миколога Михаила Вишневского — он известная личность в научном мире, однако коллеги его не жалуют, считая его торговлю грибами «гранью с Уголовным кодексом».

По информации Life.ru, за ником может скрываться 41-летняя Ксения Горбунова. Похоже, она живёт в Германии или у неё есть сим-карта немецкого оператора. Пару лет назад она созывала людей на лекции Вишневского в Германии. Сколько на этом зарабатывает Епифанцев — неизвестно.

Жизнь со студенткой

Епифанцев однажды хвастался, что сожительствует сразу с тремя женщинами. По его словам, первая жена развелась с ним из-за того, что он был деспотом. Вторая жена родила ему двух сыновей, но вскоре ушла из-за его несдержанности и постоянных истерик.

Сейчас артист встречается с девушкой, которая моложе его на 24 года. По информации издания, это Юлия Семенова из Переяславля-Залесского. Пара познакомилась не позднее 2015 года. Юлии тогда было 19 лет, она жила в общежитии и училась в столичной Тимирязевской сельхозакадемии. К слову, там же учился Вишневский.