За что Данилу Козловского вышвырнули со сцены

Три года Данила Козловский почти не появлялся на сцене и в титрах российских киноновинок. Но этим летом он вернулся. «‎Рамблер» расскажет, что поменялось в жизни звезды за это время.

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Ложные обвинения

В 2022 году актера обвинили в скрытом иностранном гражданстве. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин публично заявлял, что у Козловского есть незадекларированное американское гражданство. Бородин также утверждал, что артист «сбежал» из страны. Формальным поводом для этих заявлений стали регулярные поездки Козловского в США, где живет его старшая дочь.

После этих обвинений актера начали массово отменять. Его перестали приглашать на съемки, а театральные гастроли прекратились. Сериал «Бар «Один звонок» с Козловским в главной роли отложили на полку. Из фильма «Летучий корабль» имя актера убрали из титров, а его лицо заменили компьютерной графикой.

Судебный процесс

Свою репутацию Козловский решил отстаивать через суд. Он подал иск о защите чести и достоинства, требуя в качестве компенсации символический один рубль и официальное опровержение. Суд первой инстанции встал на сторону актера. Бородин обжаловал решение вплоть до Верховного суда, но осенью 2025 года и там подтвердили правоту Козловского.

Четыре легендарных актера, которых убил алкоголь

После победы в суде актер написал в соцсетях, что он продолжает жить в России. Все эти годы он оставался в стране, лишь изредка выезжая в США к дочери. Именно эти редкие поездки поначалу трактовали как отъезд из страны. Сам Козловский объяснял их исключительно желанием повидаться с ребенком.

Чем занимался актер все это время?

В эксклюзивном интервью «Ведомостям» Козловский впервые подробно рассказал, как пережил эти годы. Период был непростым, но сдаваться артист не собирался:

«Я понял, что не могу себе позволить это сделать. Нужно жить и не сдаваться».

Именно в эти годы появился «FRANK» — это авторский музыкальный моноспектакль-шоу Данилы Козловского и режиссера Саввы Савельева. А также фильм «Чекап», который он снял в Англии, и еще двенадцать проектов, над которыми сейчас работает его продюсерская студия — от исторического сериала о зарождении российского кино до музыкального фильма по мотивам сказки об Али-Бабе. Параллельно актер в этом сезоне снялся сразу в трех проектах, включая сериал «Первая ракетка» и картину Алексея Учителя «Шум времени».

Возвращение на сцену

Этим летом в Малый драматический театр — Театр Европы вернулся легендарный спектакль «Коварство и любовь» — его не показывали с 2023 года. Козловский вышел на сцену вместе с Ксенией Раппопорт и Елизаветой Боярской. Это та самая актерская тройка, ради которой Лев Додин три года ждал возвращения именно этого состава, а не вводил замену.

Еще в декабре 2025-го, тоже впервые за три года, актер сыграл в «Вишневом саде», а следом в афише вновь появился «Гамлет». Оба спектакля были главными репертуарными редкостями театра. Билеты на каждую из этих постановок разлетаются за считаные часы.

Новости в личной жизни

Но самое значимое изменение в жизни Козловского случилось не на сцене. 6 мая 2026 года давняя возлюбленная актера Оксана Акиньшина родила ему сына, которого назвали Лео. Актер объявил радостную новость в социальных сетях, признавшись, что смысл жизни особенно остро ощущается именно после рождения ребенка, и поблагодарил Оксану за это чудо.

«Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали», — написал он, представив миру Лео Данииловича Козловского. Это уже второй ребенок актера — в 2020 году у него родилась дочь Ода Валентина от модели Ольги Зуевой.

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