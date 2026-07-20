Волочкова жестко ответила критикам

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что считает свое выступление после перенесенной операции личной победой, а своих недоброжелателей - «тупыми». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистка ответила на негативные комментарии к ставшему вирусным видео с ее выступлением. Балерина подчеркнула, что в 50 лет невозможно демонстрировать ту же форму, что и в 25 лет.

«Мои золотые, сам факт, что я вышла на сцену после тяжелейшей операции - уже подвиг над самой собой. <…> Я и не танцую «Лебединое озеро», у меня свой стиль и направление. Не нравится - не смотрите», - заявила Волочкова.

Она добавила, что с ее выступлений никто не уходит. Также балерина заверила, ее не задевают слова в соцсетях.

«Этим кошелкам тупым, которые в своей жизни ничего не представляют, не получится меня обидеть», - сказала она.

Волочкова выразила уверенность, что негативные комментарии оставляют только нереализованные люди. Артистка подчеркнула, что она уже вошла в историю как великая балерина, и это «неоспоримый факт».

В феврале Волочкова перенесла операцию по замене компонентов тазобедренного сустава. Позже она рассказала, что у нее был коксартроз четвертой степени. При таком состоянии защитная хрящевая прослойка, которая должна обеспечивать скольжение, полностью стерта.

Балерина испытывала сильные боли, но продолжала танцевать. Волочкова подчеркивала, что могла бы оказаться в инвалидном кресле, если бы не сделала операцию.