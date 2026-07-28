Что известно о личной жизни разведенного Гомана

Победитель первого сезона «Народного артиста» Алексей Гоман давно не мелькает в хронике новостей. Но недавно певец сам заговорил о личной жизни, и признание получилось неожиданно откровенным. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Первый и единственный брак

Алексей Гоман и певица Мария Зайцева познакомились в 2003 году на съемках шоу «Народный артист». Гоман тогда одержал победу в проекте, а Зайцева вошла в число финалисток. Дружба конкурсантов быстро переросла в нечто большее, и уже через несколько месяцев после финала пара стала жить вместе.

Официально они расписались только в 2009 году, спустя шесть лет отношений. В 2012 году у супругов родилась дочь Александрина. Однако рождение ребенка к тому времени уже начавшийся кризис в отношениях не остановило. И уже через год, в 2013-м, пара приняла решение расстаться.

Причина развода

По словам артиста, причиной стало банальное угасание чувств за последний год отношений. Гоман вспоминал, что серьезных ссор к моменту разрыва почти не случалось. Чувства неожиданно остыли с обеих сторон, и Зайцева первой призналась, что не понимает, за что дальше бороться.

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Расставание прошло по обоюдному согласию, хотя и далось это решение обоим непросто. Гоман признавался, что тяжелее всего ему было смириться с тем, что он не сможет каждый день находиться рядом с дочерью и наблюдать, как она растет.

Мысли о новом браке

С тех пор, прошло уже больше десяти лет, однако артист так не женился. Ранее в интервью Гоман объяснял, что не исключает встречу с новой женщиной, но повторный поход в загс дается ему тяжело даже в мыслях.

«Мне самому сложно представить, что я еще раз женюсь, — крайне сомневаюсь, что встречу человека, который настолько вскружит мне голову, что я задумаюсь о загсе», — признался певец Lady.mail.

Музыкант в беседе со StarHit назвал себя человеком эгоцентричным, привыкшим к одиночеству, и сейчас сосредоточен на работе и творчестве, а не на поиске отношений. Певец не скрывает, что после развода пробовал строить отношения с другими женщинами, но всякий раз пара расставалась, как только дело доходило до серьезных решений.

Певцу не раз приписывали романы с коллегами по цеху, однако ни один из этих слухов так и не получил подтверждения. О своем нынешнем образе жизни он говорит спокойно. Он называет одиночество сознательным выбором.

Отношения с семьей

С бывшей женой артист общается регулярно — после развода они сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают дочь. А в 2024 году неожиданно для поклонников экс-супруги выпустили совместную песню под названием «Потеряны во времени».

Особенно тепло Гоман до сих пор относится к родителям Зайцевой — после потери собственных родителей они во многом заменили ему семью. Александрине уже 13 лет, и, по словам Алексея, именно она остается тем, что по-прежнему связывает бывших супругов даже спустя больше десяти лет после расставания.

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