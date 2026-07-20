Сын Децла выступил против совместных песен с Бузовой

Сын рэпера Децла Тони Толмацкий уверен, что его отец не одобрил бы запись совместной песни с артисткой Ольгой Бузовой. Об этом он рассказал «Комсомольской правде» на VK Fest.

Ранее Ольга Бузова начала записывать совместные песни с молодыми исполнителями, в том числе и с рэперами. Однако сын Децла уверен, что его отец не одобрил бы совместный проект с ней.

«Я думаю, папа бы сказал: «Не стоит»», - пояснил Тони Толмацкий.

Он также подчеркнул, что хотел бы записать совместные песни с другими исполнителями, в том числе с Хаски, так как тот «просто очень классные перфомансы делает, если подходит к ним с душой».

Напомним, что Децл (Кирилл Толмацкий) умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Его сын, 20-летний Антоний, признавался, что именно смерть отца заставила его задуматься о возможности зарабатывать на жизнь музыкой. А затем он понял, что «без музыки себя уже не представляет».