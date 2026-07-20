Дженнифер Лопес выставила пикантный кадр в ванне

Артистка похвасталась кадрами с путешествия. Она и ее сестра вот уже несколько дней отмечают свои дни рождения.

Дженнифер Лопес и младшая сестра Линда устроили себе роскошный отпуск. Они отправились в путешествие, чтобы отметить свои дни рождения.

Сестра Джей Ло отпраздновала свой на днях, а Дженнифер встретит 57-летие совсем скоро, 24 июля. Сегодня артистка поделилась кадрами со знаменательного путешествия, которое она организовала в честь себя и Линды. На одном фото сестры вместе задували свечи, а на другом — трапезничали прямо в ванной. Джей До заодно принимала водные процедуры. Линда же расслабленно расположилась на полу.

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«Поездка с сестрой, чтобы отметить наши дни рождения, — это отличная идея! Люблю тебя, Линни!! С днем рождения!» — написала Джей Ло.

Фанаты поздравили красавиц с их личными праздниками и, конечно же, оценил неувядающую красоту Лопес. «Королева!», «Ты прекрасно выглядишь», «Классные фотографии», «Ты выглядишь такой счастливой», — отметили поклонники Джей Ло.

А ранее исполнительница предстала в наряде с деревенским вайбом. Лопес облачилась в белый сарафан с впечатляющим декольте и косынку. Фото вызвало фурор — Дженнифер в очередной раз продемонстрировала, что возраст не властен над ней.