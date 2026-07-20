Адвокат Лурье опровергла новость о продаже экс-квартиры Долиной

Адвокат Полины Лурье, которая приобрела квартиру певицы Ларисы Долиной, ставшую предметом судебных споров, опровергла новость о продаже недвижимости. Об этом она заявила в разговоре с телеканалом «Москва 24».

По словам Светланы Свириденко, информация о том, что Лурье решила избавиться от скандального жилья, является фейком.

Ранее в этот же день Telegram-канал Mash сообщил, что нынешняя хозяйка объекта в Ксеньинском переулке якобы выставила его на продажу и уже нашла потенциального покупателя, который готов приобрести лот за 200 миллионов рублей. Источник утверждает, что после победы над Долиной в Верховном суде Лурье так и не переехала в свое жилье, несмотря на заказанный для нее дизайн-проект и готовившийся ремонт.