Экс-участница «Дома-2» рассказала, зачем гуляла голой по Москве

Недавно экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» Анастасия Брагина вышла на столичные улицы абсолютно голой. Позже в личном блоге она рассказала, почему решилась на такой шаг.

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— Я ощущаю себя голой точно так же, как и в одежде. Единственное, что мне мешает, — это голоса других людей. Это для меня рост конкретный. Все у меня получилось! Боже, Настя, ты такая молодец! Ты просто красотка, да, ты вышла из этого ограничения! — написала девушка в соцсетях.

Однако пользователи Сети не оценили слова Брагиной. Под ее публикацией собралось большое количество осуждающих комментариев: «Это ужас, что такое происходит?!»; «Господи, девушка сошла с ума!»; «Очень страшно такое наблюдать!»; «Зачем она это делает?! Что с ее головой».

В июне сотрудники правоохранительных органов также провели обыск в квартире блогера Дианы Шурыгиной в Москве. Позднее в отношении девушки возбудили уголовное дело, отправили под домашний арест, а после — в СИЗО. Подробности дела Шурыгиной — в отдельном материале «Вечерней Москвы».