Моргенштерн* заменил алкоголь на хумус и опята после принятия иудаизма

Рэпер Алишер Моргенштерн* обновил своей концертный райдер после того, как принял иудаизм. По данным Shot, музыкант полностью отказался от алкоголя и свинины, добавил в меню хумус и консервированные опята.

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Цена за выступление рэпера при этом осталась той же — 150 тысяч долларов за одно выступление. Артист готов приехать к заказчику на поезде или прилететь в эконом-классе. Также теперь Моргенштерн* согласен жить в стандартном номере, не обязательно в люксовом.

Однако сильно изменилась часть бытового райдера: рэпер полностью отказался от алкоголя и даже запретил его ему дарить. Ранее, согласно документам, в гримерке должны были находиться 30 бутылок холодного пива, коньяк, вино и забитый кальян. Сейчас музыкант требует суп, мясную нарезку без свинины, зерненый творог, хумус, 10 морковок и консервированные опята, сообщается в публикации.

В начале июня Моргенштерн* прошел процедуру гиюра — обращение в иудаизм для неевреев. Он также сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн*. Музыкант уехал из России в 2021 году после того, как председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал начать проверку по делу о пропаганде наркотиков.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.