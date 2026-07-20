Бузова раскрыла, за кого болела на Чемпионате мира по футболу

Ольга Бузова поделилась впечатлениями от финала Чемпионата мира по футболу-2026. В момент главного матча турнира певица находилась в Беларуси, где принимала участие в закрытии фестиваля «Славянский базар».

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Звезда опубликовала в блоге видео с Алексеем Воробьёвым и рассказала, что следила за событиями чемпионата, несмотря на плотный рабочий график. Они с коллегой смотрели матч на телефоне в перерыве между выходами на сцену. Алексей выразил поддержку сборной Испании, а Ольга скандировала «Месси».

«Пока все плакали вместе с Месси, я вела закрытие конкурса “Славянский базар”. Рада за Испанию и очень расстроилась, что последний чемпионат мира для Месси не принес ему победы», — написала Бузова в телеграм-канале.

Финальный матч ЧМ-2026 завершился победой сборной Испании над Аргентиной со счетом 1:0. Единственный гол был забит в дополнительное время — на 106-й минуте отличился Ферран Торрес.

Для испанской команды этот титул стал вторым в истории чемпионатов мира. Впервые сборная Испании выиграла главный футбольный турнир планеты в 2010 году.

Ранее Сергей Лазарев отреагировал на сравнения с Лионелем Месси.