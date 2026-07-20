Катя Лель ответила на скандальное заявление Лепса о доходах россиян

Певица Катя Лель прокомментировала слова Григория Лепса о семьях с доходом в 200-300 тысяч рублей. В беседе с «Комсомольской правдой» она заявила, что «сегодня все очень недешево».

Ранее в интервью Лепс рассуждал о российских семьях, которые «умудряются» жить на 200-300 тысяч рублей в месяц, при этом «кормить, одевать, обувать» себя и двоих детей. Некоторые пользователи решили, что певец слишком «оторван от реальности» и раскритиковали его. Позже музыкант принес извинения и заявил, что сам он вырос в обычной семье, знает, что многим сейчас приходится нелегко, и относится к труду людей с уважением.

В разговоре с «Комсомольской правдой» Лель не стала осуждать коллегу, подчеркнув, что для того, чтобы просто «существовать в этом мире», нужно много денег.

«Мне кажется, сегодня все очень недешево. Все коммунальные услуги, обслуживание, жизнь, дети, семья. <…> Каждый день нужно что-то оплачивать. Не говоря уже о том, что ты должен где-то жить, что-то есть хорошее, здоровое», - сказала певица.

Также Лель рассказала, что сама предпочитает не копить деньги, а тратить их на близких.