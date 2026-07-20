Полина Лурье продает квартиру в Хамовниках, за которую почти год судилась с певицей Ларисой Долиной. По данным Mash, цена за медийный лот на рынке стартует от 200 миллионов рублей.

Авторы материала утверждают, что после победы в Верховном суде Лурье так и не переехала в пятикомнатную квартиру площадью 236 квадратных метров. При этом для жилья заказали дизайн-проект и собирались летом начать ремонт, однако к работам так и не приступили. По данным источника, новая хозяйка решила без лишней огласки продать квартиру.

Telegram-канал уточняет, что внутри по-прежнему сохранился интерьер, который делала Долина. Потенциального покупателя Лурье намерена проверить через юристов. Сейчас якобы обсуждается сделка с анонимным московским предпринимателем стоимостью 200 миллионов рублей.

Раскрыта реальная стоимость квартиры, которую Долина продала Лурье

16 декабря 2025 года Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих инстанций по делу о продаже квартиры артистки Ларисы Долиной.

Квартирный спор стал настоящим резонансом. Дело дошло до Верховного суда. Эксперты назвали несколько исходов, к которым может прийти ВС. Как решение суда повлияло на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».