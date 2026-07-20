Уехавшая из России Машкова рассказала о новой работе в США

Актриса Мария Машкова, уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО), рассказала подписчикам, куда пропадала из социальных сетей в последнее время. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам дочери народного артиста Владимира Машкова, она «знакомится с новой версией себя». В частности, Мария рассказала, что пробует себя в роли педагога актерского мастерства в детском лагере при Нью-Йоркской киноакадемии.

Звезда сериала «Не родись красивой» призналась, что новая работа стала для нее настоящим откровением, так как она сама не ожидала, что так сильно полюбит преподавательскую деятельность. К тому же, теперь она знает, что «после 40 лет можно начать жить заново».

Ранее Машкова пообещала вернуться на родину и выразила благодарность родным за свою жизнь. 9 апреля Машковой исполнилось 41 год.