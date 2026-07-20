Теперь без мужа*: Пугачеву застали на улице Юрмалы в одиночестве

Максим Галкин* недолго пробыл с женой в Латвии и вынужденно покинул страну.

Редкое фото 77-летней Аллы Пугачевой в Юрмале появилось в Сети. Примадонна прибыла в Латвию, чтобы поддержать давнюю подругу, Лайму Вайкуле, которая организовывала тут музыкальный фестиваль. Мероприятие проходит ежегодно, но уже без прежних аншлагов. В этом году билетов было продано критически мало, и певица лично отправилась в Юрмалу, где когда-то и сама блистала на сцене.

Судя по предыдущим фото, сделанным с поклонниками на улицах города, Алла Борисовна прилетела не одна, а с супругом, Максимом Галкиным*. Однако юморист* недолго пробыл с женой, отправившись на очередные гастроли. Недавние видео в его блоге были сделаны из болгарского города Бургас. Но Пугачева без любимого не скучает, вовсю гуляет, дышит целебным морским воздухом. Правда, ни одного снимка с Вайкуле пока не опубликовала. Благо, фанаты успевают запечатлеть «живую легенду», которая не отказывает в совместных селфи.

На прогулку звезда выбрала комфортный наряд: свободный джемпер и бейсболка. Образ дополняли солнцезащитные очки. Ну и отдельного внимания заслуживал маникюр. Исполнительница предпочла лаконичный черный, подчеркнувший ее статус и чувство стиля.

«Счастливая встреча в Юрмале», — подписала снимок с Аллой Борисовной поклонница. «Аллуся шикарная», «Хорошая какая, любимая Алла Борисовна», — пишут фолловеры.

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С кем в период отсутствия певицы остались дети, Лиза и Гарри, неизвестно. Судя по всему, чета успела нанять в Лимасоле няню, которая присматривает за наследниками в периоды их отсутствия.

*Внесен Минюстом РФ в Реестр физлиц-иноагентов