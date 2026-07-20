Водонаева резко высказалась о шумных детях и их родителях

Алёна Водонаева снова спровоцировала бурные обсуждения в Сети: в личном блоге телеведущая не сдержала эмоций, рассуждая о том, как некоторые родители ведут себя с детьми в общественных местах. Её возмущает, когда люди приводят малышей туда, где их капризы могут испортить отдых другим.

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«Я глубоко убеждена в том, что родители, которые таскают с собой в публичные места капризных детей или маленьких детей, которые могут доставлять дискомфорт окружающим, — не блещут умом», — жёстко высказалась Водонаева.

Она поделилась собственным опытом путешествий с сыном: летать они начали, когда Богдану ещё не исполнился год. Если мальчик начинал капризничать, Алёна старалась сразу его успокоить. При этом телеведущая не раз становилась свидетельницей совсем другой реакции родителей на поведение детей.

«Много раз наблюдала картину, когда ребёнок дико орёт, нарушая покой окружающих, а родитель сидит и молчит. С нами на этой прогулке ехал мальчик, который всю дорогу орал благим матом. И я, конечно же, стебусь над этими воплями в адрес родителей. Но проблема здесь только в родителях. Они его, кстати, не успокаивали», — подчеркнула она.

Понимая, что её слова могут задеть многих, Водонаева заранее отшутилась насчёт возможной волны негатива.

«Счастливые мамочки ангелочков могут сразу накидать мне… в директе. Портал в ад открыт», — с иронией заметила телеведущая.

Ранее Алёна Воднаева уже отвечала хейтерам, которые пытались её «отменить» после публикации видео с девушкой на самокате. Знаменитость подчеркнула, что имеет право так снимать людей «хоть каждый день», и назвала свою публикацию пропагандой активного образа жизни.