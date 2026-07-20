Товстик обвинила Диброву в сломанных судьбах в ее день рождения

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена выступила с обращением к Полине Дибровой в день ее 37-летия.

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— Судный день. Девять сломанных судеб детей во имя наркоманской любви. 16 июля — день рождения той самой «подруги», крестной (по сути второй мамы моего сына), предательницы и воровки чужого счастья. Она пришла в мой дом, втерлась нам в доверие, — написала она в соцсети.

Елена сообщила, что ранее они с Полиной общались почти каждый день. По ее словам, подруги совместно отдыхали в дорогих гостиницах за счет Товстик, также бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва регулярно принимала от нее подарки.

— Мы проводили совместные праздники детей и отмечали их дни рождения. Она не постеснялась прийти в мой дом, где случилось горе развода. А когда я была в реанимации, где умирала моя дочь, она спала с моим мужем! Полина перешагнула через моих детей, — высказалась Елена Товстик.

Также она рассказала, что Полина и Роман удалили все совместные снимки с ней, чтобы не осталось доказательств их дружбы.

— Но никто из этих «воров архивов» не подумал, что архив сохранился со всеми доказательствами. И эту правду тебе не скрыть. Твоя ложь идет впереди тебя. Сила в правде, — заключила Товстик.

В июне юрист Екатерина Гордон резко отреагировала на очередную публикацию Елены Товстик, которая продолжила публично рассказывать о конфликте с Романом Товстиком после их расставания.