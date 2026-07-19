Названа причина задержания бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Брагиной

Полиция задержала блогера Анастасию Брагину, бывшую участницу «Дома-2», которая устроила голую прогулку по Москве, рассказала в своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

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По ее словам, в последнее время возмущенные подростки, их родители стали направлять обращения в Лигу с просьбой пресечь действия Брагиной.

«В начале недели мы обратились в правоохранительные органы в связи с распространением порнографии среди детей и пропагандой наркотиков у появившейся в сети треш-блогерши, последовательницы [Дианы] Шурыгиной», — отметила Мизулина.

Глава Лиги уточнила, что треш-блогер постоянно публикует «кружки» в обнаженном виде, раздает советы подписчикам развратного характера.

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Мизулина выразила возмущение также тем, что в воскресенье, 19 июля, Брагина «решила устроить перфоманс в Москве — пошла гулять обнаженной по городу». Она добавила, что ждет «оперативную реакцию на этот мрак» от СК РФ и МВД.

Позже общественница заявила, что сотрудники полиции задержали треш-блогера по горячим следам.

Ранее сообщалось, что Брагина попала на самое рейтинговое реалити-шоу страны — «Дом-2» — в 2016 году. Зрителям она запомнилась нестандартным поведением и эксцентричными выходками.

Главный поворот в ее карьере и судьбе произошел в 2017 году, когда она заявила об изнасиловании. История получила огромный резонанс и разделила общественность на два лагеря: тех, кто ей верил, и тех, кто считал эту историю фейком ради пиара.

Именно в этот момент ее имя прочно связали с делом Дианы Шурыгиной, завоевавшей сомнительную славу после того, как в эфире «Пусть говорят» эмоционально и ярко рассказала, что ее изнасиловали на вечеринке.

После ухода из «Дома-2» Брагина занялась тем, что сейчас принято называть «треш-стримингом» — стала публиковать откровенные фото, устраивать трансляции сомнительного содержания.