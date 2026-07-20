Аллегрова заткнула за пояс Пугачеву и Ротару

На постсоветской эстраде долгие годы царила негласная иерархия: Алла Пугачева и София Ротару делили вершину Олимпа. Однако к 2026 году расстановка сил изменилась до неузнаваемости - место главной певицы страны заняла та, кто всегда оставалась в тени двух великих коллег. Подробности - в данной статье.

© runews24.ru

Как рухнул старый порядок

На протяжении десятилетий соперничество Примадонны и Софии Ротару было одной из главных легенд эстрады. Поговаривали, что они избегали появляться на одних площадках, а если одна оказывалась в зале во время выступления другой - вторая могла покинуть сцену. Эта холодная война подогревала интерес публики, но никто не думал, что она закончится так быстро и внезапно.

Ирина Аллегрова, вышедшая на всесоюзный уровень в конце 1980-х, всегда выглядела выигрышно иначе. Она не участвовала в склоках, не обзаводилась врагами и не привязывала себя к одному идеологическому лагерю. Долгое время ее называли «третьей» не по таланту, а по статусу. Но именно эта позиция оказалась самой устойчивой.

Все изменилось в 2022 году. Для Пугачевой и Ротару этот год стал точкой невозврата - и обе сделали выбор, навсегда изменивший их положение на российской сцене.

Алла Пугачева, привыкшая быть голосом поколения, осенью покинула Россию вместе с мужем и детьми. Сначала она обосновалась в Израиле, ссылаясь на курс лечения, а затем, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, перебралась на Кипр.

Так главная звезда советской эстрады, десятилетиями державшая в напряжении всю страну, практически добровольно сдала свои позиции. Ее редкие посты в соцсетях теперь вызывают скорее недоумение, чем прежнее преклонение.

София Ротару оказалась в еще более сложной ситуации. Как гражданка Украины, она стала заложницей геополитики. Сначала она хранила молчание, пытаясь сохранить лицо, но затем ее позиция стала очевидна. Сегодня о ней, фактически, ни слуху ни духу - она залегла на дно где-то под Киевом и исчезла из медиапространства.

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачёва, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет, - предупреждал позже известный продюсер Иосиф Пригожин. - Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов - единицы».

Впрочем, оказалось, что свято место пусто не бывает... В то время как главные конкурентки оказались по разные стороны баррикад, Аллегрова не металась, не делала громких заявлений и не оправдывалась. Она спокойно заняла освободившуюся нишу.

Первое и самое важное - она осталась в России. Более того, она стала голосом поддержки для тех, кто оказался на передовой. Ее песня «Возвращайтесь домой, мальчики» в новой реальности зазвучала как гимн солдатам и их матерям. Ирина выступала в госпиталях, участвовала в патриотических концертах, не боясь быть осужденной за свою гражданскую позицию.

В марте 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Ирины Аллегровой орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В официальной формулировке значился «вклад в развитие отечественной культуры и многолетняя плодотворная деятельность». Эта государственная регалия стала не просто наградой, а символом признания ее верности своей стране и профессии.

Дефицит и баснословные гонорары

Еще в 2020 году Аллегрова приняла волевое решение отменить все концерты и вернуть деньги за билеты. Тогда это казалось парадоксом, многие восприняли поступок как признание усталости и старости. Но на деле, создав дефицит своих выступлений, она только подняла их цену.

Сегодня появление Аллегровой на сцене - событие редкое и крайне дорогое. Ее гонорары в обычный период достигают 15 миллионов рублей за вечер, а под Новый год на закрытых корпоративах цена взлетает до 25 миллионов.

При этом она диктует жесткие условия: никакой съемки на телефон, строгий список приглашенных, только элитные залы. Она не изнуряет себя гастролями, но зарабатывает больше, чем многие ее коллеги, продолжающие колесить по стране.

Отвращение к шоу-бизнесу и защита наследия

Ирина Аллегрова не просто устала от сцены - она глубоко разочарована тем, во что превратился шоу-бизнес. Свое решение уйти от активной деятельности она объяснила не только страхом за здоровье, но и отвращением к новым трендам.

В одном из интервью она процитировала Александра Градского: «Я ушла из большого секса». Певица добавила, что происходящее сейчас в ее цеху - это уже даже не секс, а Содом и Гоморра. Эти слова стали ее творческим манифестом.

Наконец, она позаботилась о юридической защите своего наследия. В конце 2025 года Аллегрова продлила регистрацию товарного знака «Ирина Аллегрова» до марта 2036 года. Теперь ее имя, репертуар и образ надежно защищены от любого недобросовестного использования. Она не позволит никому спекулировать на своей истории.

Интересно, что на фоне всех политических пертурбаций Ирина Аллегрова сохранила теплые отношения с большинством коллег. Григорий Лепс, Лев Лещенко, Николай Басков - все они в разное время говорили о ней как о человеке, с которым легко работать и который никогда не подводит. Она не ввязывается в склоки, не комментирует скандалы и не выясняет отношения через соцсети.

Кроме того, Аллегрова никогда не предавала свой стиль. Пока Пугачева экспериментировала с авангардом, а Ротару пыталась омолодиться за счет пластических операций, Ирина осталась верна себе — та же строгая челка, черные костюмы и та хрипотца, которая стала ее визитной карточкой. Она не гналась за модой, и мода пришла к ней сама.